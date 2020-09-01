السعودية اليوم / 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر



الجزائر 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس

وكشف الناطق باسم لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 44494 حالة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات بكورونا إلى 1510 حالات وفاة.

وأشار فورار إلى تماثل 266 مصابا للشفاء من الفيروس خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 31244 حالة، فيما يتواجد 28 شخصا بالعناية المركزة.

// انتهى //

03:28ت م

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الجزائر 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 حالات خلال 24 ساعة الماضية.وكشف الناطق باسم لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 44494 حالة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات بكورونا إلى 1510 حالات وفاة.وأشار فورار إلى تماثل 266 مصابا للشفاء من الفيروس خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 31244 حالة، فيما يتواجد 28 شخصا بالعناية المركزة.// انتهى //03:28ت م0268

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