السعودية اليوم / مالي تسجل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا



باماكو 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المالية، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي ارتفع إلى 2776 مصابًا، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 126 شخصًا.

// انتهى //

03:06ت م

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باماكو 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المالية، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي ارتفع إلى 2776 مصابًا، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 126 شخصًا.// انتهى //03:06ت م0265

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