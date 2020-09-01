شكرا لقرائتكم خبر عن 40 % من عمال مصانع غرب الدمام «مخالفون» لاحترازات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

كشفت جولات رقابية، نفذتها إدارة الخدمات في بلدية غرب الدمام، بالتعاون مع وزارة الصناعة، وإدارة الدفاع المدني، التزام عمال المصانع في غرب الدمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ومتطلبات الوقاية والحماية، وذلك بعد تكثيف الرقابة التفتيشية على صناعية «دلة»؛ للتأكد من التزام أصحاب المصانع بالشروط والمعايير لممارسة أنشطتها الصناعية، التي نتج عنها نسبة التزام قاربت الـ 60%.

جولات متواصلة

من ناحيته، أوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان لـ«اليوم»، أنه فيما يتعلق بتطبيق المصانع في غرب الدمام، الإجراءات الوقائية، بدأت اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وإدارة الدفاع المدني، والأرصاد وحماية البيئة والبلدية، جولاتها، من يوم الأحد الماضي، بزيارة 16 مصنعًا، وإشعارها بتطبيق الاشتراطات والمعايير الخاصة بتشغيل المصانع، ولا تزال الحملة مستمرة.

وأضاف إن نسبة التزام عمال المصانع في تطبيق الإجراءات الوقائية تقارب 60%، وتم إعطاء بعضهم مهلة شهرين كفرصة لتصحيح الوضع، وإذا تعثر التصحيح، يطالب بالإخلاء خلال سنة.

معايير وأنظمة

وأشار إلى أن عدد الجولات التفتيشية، التي نفذتها بلدية غرب الدمام في المنطقة الصناعية «صناعية دلة»، خلال العام المنصرم 1441هـ، بلغت أكثر من 635 جولة ميدانية، تم خلالها متابعة 576 منشأة؛ للتأكد من التزام أصحابها بالشروط والمعايير والأنظمة، وتوجيه عدد 386 إشعار مخالفة للمنشآت، وإغلاق 84 منشأة، تطبيقا للائحة الغرامات والجزاءات البلدية عن المخالفات البلدية.

خطط دقيقة

وقال المواطن عمر السويلم إن هذه الجولات الرقابية، التي تنفذها الأمانة والجهات المختصة، كشفت العديد من المخالفات، وهذا يؤكد التزامها بالإجراءات واللوائح، التي أقرتها جهات الاختصاص، موضحًا أن تكاتف القطاعات في الرقابة والمتابعة، دليل تعاون وتصحيح للعمل من أجل بيئة آمنة من الحوادث داخل هذه المنشآت، وأن العمل يسير وفق خطط دقيقة.

وطالب بزيادة مثل هذه الجولات في المستودعات المحيطة وتكثيف الرقابة عليها، متمنيا السلامة للجميع.

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هدف سامٍ

من ناحيته، أكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني، أن هذه الحملة تأتي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، على عدد من الأحياء، ومنها «صناعية دلة، وصناعية الخضرية، وصناعية الخبر، وحي الخالدية الأولى والثانية، وحي الرابية».

وأشار إلى أنه يتم الوقوف على أحياء أخرى، ويشارك الدفاع المدني بها؛ للتأكد من التزام المنشآت الصناعية والمعامل بتنفيذ متطلبات الوقاية والحماية من الحريق، وتطبيق اللوائح والأنظمة المنظمة لمزاولة تلك الأنشطة من ناحية السلامة، وتحقيق درجة الأمان للعاملين بها ولمرتاديها، وتحقيق الهدف السامي للدفاع المدني، وهو حماية الأرواح والممتلكات.

تصحيح الأوضاع

وتابع أنه تتم متابعة معالجة وإزالة الملاحظات المرصودة، وتصحيح وضع المنشآت المخالفة من قبل دوريات السلامة بشكل فوري ودوري، وتم الوقوف خلال الأسبوع الماضي ابتداءً من يوم الأحد على بعض المنشآت الصناعية، وتم إنذار المخالف منها لتصحيح ومعالجة أوضاعها.

فعالية وجاهزية

وتابع المقدم الشهراني من أهم أهداف الحملة، التأكد من التزام ملاك المنشآت بتطبيق معايير السلامة وفق النشاط المرخص به، ووفق اللائحة المنظمة لذلك، والتأكد من فعالية وجاهزية أنظمة الوقاية والحماية من الحريق في كل المنشآت.

وشدد على أنه لن يستثني أي منشأة، ولن يكون هناك تهاون مع كل ما يهدد الأرواح والممتلكات، لافتًا إلى أن هناك حملات أخرى في جميع محافظات المنطقة على المنشآت غير المرخصة، والواقعة خارج نطاق المناطق الصناعية.