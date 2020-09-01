شكرا لقرائتكم خبر عن سحب 6 مشاريع متعثرة وطرحها مجددا بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

قرر المجلس البلدي بمحافظة القطيف الرفع إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بمقترح دراسة فرض عقوبة التشهير على المحلات والمطاعم المخالفة لصحة البيئة، كما ناقش سحب 6 مشاريع متعثرة من المقاولين وإعادة طرحها مجددا.

قانون التشهير

وأكد رئيس المجلس البلدي بالقطيف م. شفيق آل سيف، أن المجلس بحث مقترح سن قانون التشهير بالمحلات والمطاعم المخالفة لصحة البيئة خلال اجتماعه الذي عقده أول أمس، كما بحث عدة مواضع تتعلق بالشأن البلدي، واطلع على ورقة العمل المعدة من قبل رئيس المجلس حول المواضيع الإستراتيجية ذات الأولوية لمتابعتها من قبل الأعضاء للفترة المتبقية للمجلس.

تطوير الأحياء

وذكر أن الاجتماع اطلع على العرض المقدم من مدير تنفيذ المشاريع بالبلدية م. أحمد الغريري حول مشاريع الباب الرابع المتعثرة والمتأخرة ومن أهمها سوق الخضار والفواكه بتاروت، ومسلخ أبو معن، اللذان تم سحبهما وجار إعادة طرحهما من جديد، لافتا إلى أن البلدية أكدت الانتهاء من المرحلة الأولى في سوق الحرفيين بالقطيف الخامسة، وجار طرح المرحلة النهائية للمشروع والتي تشمل التشطيبات النهائية، إضافة إلى العمل على مشروع تطوير الأحياء المكتملة الخدمات ومشروع سفلتة وأرصفة وإنارة بمحافظة القطيف اللذين تم سحبهما من المقاول، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال معالجة وضع المشاريع المتأخرة الأخرى.

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أنسنة المدن

وبين أن مدير إدارة الصيانة بالبلدية قدم شرحا يتضمن الوضع العام لمشاريع الصيانة المتعثرة التي تم سحبها من المقاولين، ومن أهمها مشروع صيانة شوارع القطيف ومشروع صيانة شوارع تاروت وجار سحبهما من المقاول، كما تم اتخاذ قرار إيقاف العمل في مشاريع تأهيل الحدائق القائمة وإعادة النظر في التصاميم بالحفاظ على البيئة وأنسنة المدن وفقا لرؤية المملكة 2030، لأن التصميم الحالي ركز على زيادة مساحات المشايات الخرسانية وتقليص مساحة الرقعة الخضراء والتشجير، وعرضها على المجلس لإبداء المرئيات قبل التنفيذ.

السيارات المهملة

وأوضح، أن الاجتماع بحث تخصيص أرض لسوق الأغنام والمواشي يخدم المحافظة لما له من حاجة ماسة وأثر اقتصادي كبير وخدمة للمواطنين، كما قرر نقل سوقي الأغنام والأبقار الحاليين العشوائيين إلى مخطط غرب الأوجام الزراعي رقم «1» بالقرب من المسلخ بصفة مؤقتة حتى الانتهاء من إجراءات تخصيص أرض بصفة دائمة.وأضاف أن المجلس أوصى البلدية بالتنسيق مع إدارة المرور لعقد اجتماع يضم المجلس والبلدية والمرور لتنفيذ حملة لإزالة السيارات المهملة بكافة مدن وقرى المحافظة.