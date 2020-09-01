شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير دوام الهيئة الإدارية بالمدارس الابتدائية يربك الأسر والان نبدء بالتفاصيل

وجد قرار وزارة التعليم بتعديل دوام الهيئة الإدارية في المرحلة الابتدائية ابتداء من الساعة الثانية والنصف ظهرا استياء واسعا في الأوساط التربوية، مشيرين إلى أنه أربك الأسر، حيث لا يستطيعون متابعة أبنائهم في المرحلة الابتدائية عبر منصة مدرستي.

وذكر عدد من الإداريين والإداريات أن هذا القرار فيه إجحاف لهم؛ لأن الأطفال في المرحلة الابتدائية، يحتاجون إلى متابعة واهتمام، متسائلين كيف يمكن للإداريات أن يتابعن أبناءهن في المرحلة الابتدائية، فهذه المرحلة تعتبر من أهم المراحل التي تحتاج إلى الدعم والمساندة من الأسرة، مطالبين بإعادة النظر في هذا القرار. وذكرت الادارية رائدة أحمد أن كل إدارية لديها أطفال في المرحلة الابتدائية، فما ذنبهم من أن يحرمن من مساندة أمهاتهم في متابعة تعليمهم عن بعد؟ وكيف توفق الإدارية بين عملها وبين تعليم أطفالها ومسؤوليات المنزل في حال خروجها من الدوام الساعة الثانية والنصف؟، لافتة إلى أنها تعمل إدارية في مرحلتين، فهل تداوم مع الابتدائي ظهرا أم مع المتوسط صباحا؟.

وأشار الإداري عبدالله ناصر إلى أنه من الأفضل عمل الإداريين بالمدارس عن بعد، فليس هناك حاجة ملحة تستدعي وجودهم بلا هدف، مبينا أن الهدف من عمل الإداري هو تنظيم العمل، مشيرا إلى أن الإداري نظم عمله وسلم الكتب ووضع الخطط، وأن دوامهم بلا هدف وأطفالهم بلا متابعة.

وقالت الإدارية مريم منصور إن القرار فيه إجحاف وظلم للأمهات الإداريات، فكل إدارية لديها أطفال في المرحلة الابتدائية ويحتاجون لمتابعة واهتمام، مشيرة إلى أن وزارة التعليم حملت أولياء الأمور مسؤولية التعليم عن بعد، فما ذنب أطفال الإدارية أن يحرموا من التعليم ويتعلموا عن بعد وليس عندهم من يتابعهم.

وكانت وزارة التعليم قد عدلت بداية دوام الهيئة الإدارية في مدارس التعليم العام للمرحلة المتوسطة والثانوية، بحيث تكون حضوريا من الساعة الثامنة والنصف صباحا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثانية والنصف ظهرا، ويكون زمن الحصة في منصة «مدرستي» للمرحلتين المتوسطة والثانوية 40 دقيقة، وللمرحلة الابتدائية 35 دقيقة.