شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير 958 موقعا في يوم والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت 692 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية، و10 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة أول أمس، عن قيد «5» مخالفات سجلت لأسواق ومراكز تجارية، لمخالفتها التدابير الصحية، و10 مخالفات للتكدس في الأسواق التجارية.

وأسهمت جهود 478 فردا ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي عن غسل وتعقيم وتطهير 958 موقعا، باستخدام 156961 لترا من المعقمات والمطهرات، كما كرس للعمل في النظافة 9542 فردا من الكوادر البشرية، أسفرت جهودهم عن رفع 7554 طنا من النفايات، وإزالة 3820 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، استمرار الخطة الدورية التي تقوم بتنفيذها الأمانة بشكل يومي في نطاق الحاضرة والمحافظات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وشدد على أن الأمانة ماضية في عملها الدؤوب لحماية المجتمع، ولتحقيق البيئة الآمنة، وأنها تقوم على التأكد من تطبيق جميع البروتوكولات البلدية التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لرفع مستوى الوعي والسلامة في المنطقة.