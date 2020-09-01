شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات سكنية لمنسوبي وزارة الدفاع والان نبدء بالتفاصيل
وتتضمن المذكرة التنسيق بين برنامج «إسكان» في وزارة الدفاع وبرنامج «سكني» في وزارة الإسكان لتقديم عروض لمنسوبي وزارة الدفاع عبر عدد من الجهات التمويلية، إضافة إلى عروض الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين.
كما تتضمن خدمة المستشار العقاري لعرض أفضل التوصيات التمويلية، والحلول العقارية، وتوفير الخدمات الإلكترونية المتنوعة مثل الاستحقاق الفوري وغيرها، إضافة إلى التنسيق المشترك لبحث الفرص المستقبلية التي تمكن منسوبي الوزارة من الاستفادة من الخدمات والعروض المقدمة لهم.
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