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خدمات سكنية لمنسوبي وزارة الدفاع

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وقّع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية د. خالد البِيَاري، ونائب وزير الإسكان م. عبدالله البدير، مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع ووزارة الإسكان ممثلة ببرنامج «سكني»، تتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات سكنية لمنسوبي وزارة الدفاع المستحقين للدعم السكني.

وتتضمن المذكرة التنسيق بين برنامج «إسكان» في وزارة الدفاع وبرنامج «سكني» في وزارة الإسكان لتقديم عروض لمنسوبي وزارة الدفاع عبر عدد من الجهات التمويلية، إضافة إلى عروض الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين.

كما تتضمن خدمة المستشار العقاري لعرض أفضل التوصيات التمويلية، والحلول العقارية، وتوفير الخدمات الإلكترونية المتنوعة مثل الاستحقاق الفوري وغيرها، إضافة إلى التنسيق المشترك لبحث الفرص المستقبلية التي تمكن منسوبي الوزارة من الاستفادة من الخدمات والعروض المقدمة لهم.

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