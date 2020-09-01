شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل متخصص لقيادات «الإذاعة والتلفزيون» والان نبدء بالتفاصيل

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» وهيئة الإذاعة والتلفزيون، اتفاقية تعاون، بحضور المدير العام للصندوق تركي الجعويني. ووقع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي للأعمال في الصندوق فراس أبا الخيل، والمدير العام لقناة الإخبارية فارس بن حزام. وسيقدم الصندوق وفقا للاتفاقية برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة في المجالات القيادية لمنسوبي ومنسوبات الهيئة.

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