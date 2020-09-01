شكرا لقرائتكم خبر عن ربط «رئاسة الحرمين» بـ«الشبكة الآمنة» والان نبدء بالتفاصيل

ارتبط التحول الرقمي بالإدارة العامة لتقنية المعلومات في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، رقمياً عبر الشبكة الحكومية الآمنة بالتعاون مع الديوان العام للمحاسبة وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي ممثلاً بمركز المعلومات الوطني، وتوفر منظومة شامل بيئة آلية تفاعلية سريعة وآمنة لتبادل البيانات والمعلومات وتبليغ نتائج المراجعة واستقبال الردود آلياً مع الجهات المشمولة برقابة هذا الديوان عبر الشبكة الحكومية الآمنة «GSN» التي تهدف إلى تبادل البيانات والوثائق بين الديوان والجهات المشمولة برقابته بشكل سريع وآمن، وتوفير برامج المراجعة في إطار بيئة عمل آلية مشتركة تفاعلية بين المدققين والمستويات الإدارية لتنفيذ الأعمال الرقابية، وكذلك بين الديوان والرئاسة لتبليغ ومتابعة نتائج المراجعة آلياً بأفضل المعايير العالمية والممارسات المهنية للأعمال الرقابية، إضافة إلى حفظ وتتبع مهام المراجعة ونتائجها وتفاصيل بياناتها.

ويأتي ذلك في ظل حرص الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس على أهمية دور التحول الرقمي وتكاملها مع مختلف الجهات الحكومية بما يحقق توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة.