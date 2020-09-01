شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير طائرة «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية على مطار أبها والان نبدء بالتفاصيل

رصدت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» البحرية مساء أمس الأول الأحد 30 أغسطس 2020 محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأنه تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وبين العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق «ستوكهولم» لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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وكانت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» قد تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في مساء أمس الأول الأحد 30 أغسطس 2020 تم اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض والتدمير فقد تساقطت بعض الشظايا على مطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين بالمطار -ولله الحمد-.

وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.