شكرا لقرائتكم خبر عن أنظمة تقنية لغرفة عمليات الهلال الأحمر بعسير والان نبدء بالتفاصيل
وشمل النظام برنامج التكامل التقني لربط غرفة العمليات مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة بمنطقة عسير البالغ عددها 39 منشأة طبية، إضافة إلى برنامج المسعف الإلكتروني الذي يهدف إلى ربط البرنامج بـ41 مركزًا إسعافيًا في المنطقة بنسبة تشغيل 100% ، وبرنامج تتبع مركبات الإسعاف لـ110 مركبات إسعافية بنسبة تشغيل 100% .
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