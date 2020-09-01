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أنظمة تقنية لغرفة عمليات الهلال الأحمر بعسير

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دشن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير -عبر الاتصال المرئي-، النظام التقني لغرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بعسير وعددا من البرامج الأخرى مع فريق تدشين المبادرات التقنية بالهيئة، ويهدف النظام إلى تقليل زمن سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة إلى غرف العمليات.

وشمل النظام برنامج التكامل التقني لربط غرفة العمليات مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة بمنطقة عسير البالغ عددها 39 منشأة طبية، إضافة إلى برنامج المسعف الإلكتروني الذي يهدف إلى ربط البرنامج بـ41 مركزًا إسعافيًا في المنطقة بنسبة تشغيل 100% ، وبرنامج تتبع مركبات الإسعاف لـ110 مركبات إسعافية بنسبة تشغيل 100% .

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