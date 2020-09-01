شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يدين: عمل إرهابي جبان وتهديد واضح لحياة المدنيين والان نبدء بالتفاصيل

أدانت دول العالم جريمة ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف مطار أبها الدولي، باستخدام طائرة مفخخة بدون طيار وأكدت وقوفها، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لقيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف مطار أبها الدولي، وذلك باستخدام طائرة مفخخة بدون طيار تم اعتراضها وإسقاطها من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت مصر مجددا - في بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس- على وقوفها حكومة وشعبا، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأعرب مجلس الشورى بمملكة البحرين عن استنكاره وإدانته للاعتداءات الإرهابية والاستهداف المستمر من قبل ميليشيات الحوثي اليمنية المدعومة من إيران واستهدافها مطار أبها الدولي.

وأكد في بيان له أن تكرار الاعتداءات من قبل ميليشيات الحوثي اليمنية يعد انتهاكا وتجاوزا للقانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق الدولية، فضلا عن أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل تهديدا واضحا لحياة المدنيين، وسعيا نحو تدمير المنشآت المدنية، والمساس بأمن واستقرار المنطقة.

وثمن الجهود الدفاعية والكفاءة والجاهزية العالية التي يمتلكها تحالف دعم الشرعية في اليمن التي مكنته من اعتراض الطائرة المفخخة وتدميرها، مؤكدا في الوقت نفسه موقف مملكة البحرين الثابت والمساند لما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود مستمرة للحفاظ على أمنها وسيادتها، ودورها المحوري في التصدي ومحاربة كل المحاولات والاعتداءات الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار، وتهديد حياة المدنيين الآمنين، سواء من المواطنين أو المقيمين.

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وأوضح المجلس أن مملكة البحرين تدعم جميع ما تتخذه المملكة العربية السعودية من خطوات وإجراءات صارمة ورادعة لكل الأعمال العدوانية والمحاولات الإرهابية التي ترمي لتقويض خططها وإستراتيجياتها نحو النماء والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة حفظها الله ورعاها.

وأدانت رابطة العالم الإسلامي، ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من محاولة استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مفخخة بدون طيار. وأكدت في بيان صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ د. محمد العيسى، أن هذه المجازفات الإرهابية تعكس تأصل نزعة الشر الإجرامية لتلك الميليشيا الانقلابية وأنها لا تعدو بهذا العبث اليائس سوى كشف المزيد من هويتها الإرهابية التي عانى منها الشعب اليمني ولا يزال في أمنه وحريته واستقراره.

وأدان رئيس البرلمان العربي د. مشعل السلمي، بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة بدون طيار مفخخة، لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي، وأكد في بيان، أن استهداف الميليشيا لمطار أبها الدولي عمل إرهابي جبان يستهدف أرواح المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المدنية، المحميين بالقانون الدولي، مما يستوجب الأمر تحركا دوليا عاجلا، لمحاسبة ميليشيا الحوثي عن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأعرب عن تضامن ووقوف البرلمان العربي الكامل مع المملكة ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأدانت جمهورية أفغانستان الإسلامية، واستنكرت بأشد العبارات محاولة الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي وشددت على إدانتها للمحاولات الإرهابية كافة التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، وتستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، وعدتها أعمالا سافرة تتعارض مع المواثيق الدولية كافة التي تكفل حق حماية المدنيين والأعيان المدنية.