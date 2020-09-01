شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي»: محاسبة العناصر المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ والان نبدء بالتفاصيل

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان، استهداف المسافرين والعاملين في مطار أبها الدولي بطائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية. وأشاد الأمين العام للمنظمة د. يوسف العثيمين بيقظة قوات التحالف لتمكنها من اعتراض الطائرات المفخخة والصواريخ الباليستية التي تطلقها ميليشيا الحوثي الإرهابية، معربا في الوقت ذاته عن إدانته واستنكاره الشديدين للأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

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