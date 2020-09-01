شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس أوزبكستان بذكرى الاستقلال والان نبدء بالتفاصيل
وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، الى رئيسة الجمهورية السلوفاكية زوزانا كابوتوفا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها. وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى رئيسة الجمهورية السلوفاكية زوزانا كابوتوفا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
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