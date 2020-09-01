شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 16 عنصر «تشوه بصري» بالجبيل خلال شهرين والان نبدء بالتفاصيل

عالجت بلدية محافظة الجبيل، خلال العشرين يومًا الماضية، 16 عنصرًا من عناصر التشوه البصري، ضمن حملاتها المستمرة مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري بالمحافظة.

شملت الأعمال صيانة وترتيب وتنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء، وتنظيف المتنزهات، وإزالة الأعشاب والحشائش الضارة من جانبي الطرق الرئيسية والفرعية، وتأهيل الجزر الوسطية للشوارع الرئيسية.

وأكد رئيس بلدية محافظة الجبيل م. نايف الدويش، تحقيق البلدية أهداف الخطة، التي وضعتها لتحسين المشهد الحضري، والتي شارك فيها 550 رجل نظافة، تدعمهم 266 معدة مختلفة؛ للتخلص من النفايات خلال عشرين يومًا، بمعالجة 16 عنصرًا من عناصر التشوه البصري، سعيًا منها إلى تحسين المشهد الحضري.

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وأوضح أن الخطة تركزت على إزالة الأنقاض ومسح الساحات بكمية 3450 مترًا مكعبًا، وإزالة النفايات الصلبة بكمية 5200 متر مكعب، والكنس الآلي واليدوي بكمية 1050 مترًا مكعبًا، وإزالة النفايات الصلبة بسوق الأغنام بكمية 2400 متر مكعب.

وأوضح م. الدويش أن الفرق الميدانية لتحسين المشهد الحضري، أصلحت خلال نفس الفترة، أكثر من 3450 مترًا مكعبًا من حفر الشوارع، و9 محولات كهرباء، و7 لوحات إرشادية لأسماء الشوارع، وأرقام المباني، و4600 متر طولي من تآكل الأرصفة المتهالكة، وتنسيق وزراعة 4838 شجرة ووردة، وإزالة 73 حوشًا واستراحة ومخيمًا عشوائيًا، و52 لوحة دعائية مخالفة.

ودعا الدويش الجميع إلى التعاون مع البلدية في منع مظاهر التلوث البصري، والاهتمام بجانب النظافة، والمحافظة على الأماكن العامة، وترك الأماكن التي يرتادونها نظيفة وسليمة كي يستمتع بها الجميع،وكذلك وضع مخلفات المباني وجميع مسببات التشوه البصري في الأماكن المخصصة لها لتحقيق أهداف المبادرة، مؤكدًا استمرار حملات البلدية لرفع مستوى تحسين المشهد البصري، وأهمية المحافظة على البيئة ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.