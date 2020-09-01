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الجهات الحكومية تتسابق لتحقيق أهداف رؤية 2030
عبر تحسين كفاءة استخدام وإنفاق الموارد المتاحة
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
رغم ظروف جائحة كورونا، تتسابق القطاعات الحكومية في جهودها لتحقيق أهداف رؤية 2030؛ إذ حرصت كل جهة من الجهات المشاركة على ترجمة أهدافها إلى مبادرات تعمل على تنفيذها وتحقيقها على أرض الواقع.
تحقيق أهداف الرؤية:
وركزت القطاعات الحكومية منذ بدء الرؤية على عدة محاور لتحقيق أهداف رؤية 2030:
⁃ رفع مستوى الخدمات والتميز المؤسسي.
⁃ تحسين كفاءة استخدام وإنفاق الموارد المتاحة.
⁃ التوسع في التدريب والتطوير.
⁃ تطوير وتفعيل التعاملات الحكومية الذكية.
⁃ تقديم خدمات سريعة ذات جودة.
⁃ رفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج.
⁃ تحسين ثقافة العمل الحكومي.
⁃ رفع مستوى الوعي بقرارات وإنجازات الحكومية.
⁃ زيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.
⁃ إيجاد منظومة متكاملة لحماية الأسرة.
⁃ توفير فرص عمل لائقة للمواطنين.
⁃ تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب.
⁃ تحسن أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
⁃ إتاحة خدمات التعليم لكل شرائح الطلاب.
⁃ تحسن استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم.
⁃ تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار.
تعزيز الجهود المبذولة:
واعتبر الاقتصادي الدكتور راشد بن زومة، أن تسابق وتناغم الجهات الحكومية لتحقيق أهداف رؤية 2030 بسواعد أبناء وبنات الوطن مطلب ضروري يعزز الجهود المبذولة للقضاء على أوجه النقص والخلل ومعالجة الأخطاء، إذ تحرص الرؤية على الإصلاحات وإعادة هيكلة هذه القطاعات بما يحقق تطلعات ولاة الأمر، وبالتأكيد إن جائحة كورونا ستنتهي يومًا ما ولكن الرؤية وأهدافها وملامحها مستمرة إلى الأبد.
نتائج تتحقق وملموسة:
وأكد الدكتور ابن زومة، في تصريحات إلى ”متابعات الخليج 365”، أن الجهود الكبيرة التي بذلها قائد الرؤية الأمير محمد بن سلمان منذ إعلانها لا ينكرها إلا جاحد، فكلنا يلمس الآن نتائج هذه الرؤية في عدة أمور وهي إنجاز الكثير من المشاريع الهامة، ومنها كما يلي:
– مطار المؤسس الجديد في جدة.
– خلق فرص عمل للرجال والنساء على حد سواء.
– الإصلاحات التي شهدتها إعادة هيكلة القطاعات الحكومية.
– استمرار إنجاز المشاريع الكبيرة ومنها “نيوم”.
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