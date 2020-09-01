، بإشراف مباشر من ولي العهد.. "الرقابة ومكافحة الفساد" تردع المفسدين ولا تستثني أحدًا ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
جاء الأمر الملكي الصادر قبل قليل بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة، وإعفاء نائب أمير الجوف من منصبه، وإحالتهما للتحقيق مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع، ليؤكد أن الحرب على الفساد، التي أعلنها سمو ولي العهد مرارًا، لن تستثني أحدًا مهما كانت مكانته.
ويؤكد ذلك أن هذه المعركة الشرسة التي تقودها الدولة لن تتوقف، وستستمر في ظل التطوير الإداري المستمر، الذي كان آخره إصدار التنظيم الجديد لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وصلاحياتها الواسعة التي فوضتها بها القيادة.
وتحظى هذه الصلاحيات الواسعة بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد؛ ما يؤكد أنها لن تتهاون في ضبط ومعالجة جرائم الفساد المالي والإداري مهما قلّت تكلفتها أو كَبُرت.
وأسهمت تلك التنظيمات الإدارية والمعركة ضد الفساد في تقدُّم المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ في محاربة جريمة الفساد المنظمة على مستوى العالم؛ وهو ما انعكس إيجابًا على تقدُّمها في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية؛ إذ تقدمت في عام 2019 إلى المركز الـ51 عالميًّا ضمن التقرير الذي يغطي 180 دولة، كما تقدمت إلى المرتبة العاشرة في دول مجموعة العشرين في جهود مكافحة الفساد.
01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 01:44 AM
بعد الأمر الملكي بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإعفاء نائب أمير الجوف من منصبه
جاء الأمر الملكي الصادر قبل قليل بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة، وإعفاء نائب أمير الجوف من منصبه، وإحالتهما للتحقيق مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع، ليؤكد أن الحرب على الفساد، التي أعلنها سمو ولي العهد مرارًا، لن تستثني أحدًا مهما كانت مكانته.
ويؤكد ذلك أن هذه المعركة الشرسة التي تقودها الدولة لن تتوقف، وستستمر في ظل التطوير الإداري المستمر، الذي كان آخره إصدار التنظيم الجديد لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وصلاحياتها الواسعة التي فوضتها بها القيادة.
وتحظى هذه الصلاحيات الواسعة بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد؛ ما يؤكد أنها لن تتهاون في ضبط ومعالجة جرائم الفساد المالي والإداري مهما قلّت تكلفتها أو كَبُرت.
وأسهمت تلك التنظيمات الإدارية والمعركة ضد الفساد في تقدُّم المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ في محاربة جريمة الفساد المنظمة على مستوى العالم؛ وهو ما انعكس إيجابًا على تقدُّمها في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية؛ إذ تقدمت في عام 2019 إلى المركز الـ51 عالميًّا ضمن التقرير الذي يغطي 180 دولة، كما تقدمت إلى المرتبة العاشرة في دول مجموعة العشرين في جهود مكافحة الفساد.
، بإشراف مباشر من ولي العهد.. "الرقابة ومكافحة الفساد" تردع المفسدين ولا تستثني أحدًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بإشراف مباشر من ولي العهد.. "الرقابة ومكافحة الفساد" تردع المفسدين ولا تستثني أحدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.