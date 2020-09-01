، "الخنين": "التعليم" تسجِّل 720 حصة "عن بُعد" وتجهِّز دروسًا لذوي الإعاقة ،

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كشفت المدير العام للإشراف التربوي بوزارة التعليم "نهاية الخنين" أن وزارة التعليم سجَّلت إلى الآن أكثر من 720 حصة دراسية "عن بُعد" لمراحل التعليم العام كافة، إضافة إلى تجهيز دروس الطلاب من ذوي الإعاقة في مختلف المسارات. لافتة إلى أن متوسط الدروس اليومية بلغ 144 درسًا لجميع المراحل من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي.
وتفصيلاً، أوضحت "نهاية الخنين" لقناة العربية أن الأسبوع الأول خُصص من 16 أسبوعًا دراسيًّا لجميع المراحل التعليمية لتدريس الحصص بما يتضمن معالجة الفاقد التعليمي من المهارات والمعارف المتوقع فقدها في العام المنصرم خلال فترة الجائحة.
وأشارت إلى أنه تم تخصيص الفترة الصباحية كاملة لتسجيل دروس المرحلة الابتدائية، والمسائية للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
وتابعت الخنين: تم بث دروس لمسار تحفيظ القرآن الكريم من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي، إضافة إلى تدريس دروس لذوي الإعاقة، سواء سمعية أو بصرية أو فكرية.
01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 01:31 AM
قالت إن متوسط الدروس اليومية بلغ 144 درسًا لجميع المراحل الدراسية
كشفت المدير العام للإشراف التربوي بوزارة التعليم "نهاية الخنين" أن وزارة التعليم سجَّلت إلى الآن أكثر من 720 حصة دراسية "عن بُعد" لمراحل التعليم العام كافة، إضافة إلى تجهيز دروس الطلاب من ذوي الإعاقة في مختلف المسارات. لافتة إلى أن متوسط الدروس اليومية بلغ 144 درسًا لجميع المراحل من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي.
وتفصيلاً، أوضحت "نهاية الخنين" لقناة العربية أن الأسبوع الأول خُصص من 16 أسبوعًا دراسيًّا لجميع المراحل التعليمية لتدريس الحصص بما يتضمن معالجة الفاقد التعليمي من المهارات والمعارف المتوقع فقدها في العام المنصرم خلال فترة الجائحة.
وأشارت إلى أنه تم تخصيص الفترة الصباحية كاملة لتسجيل دروس المرحلة الابتدائية، والمسائية للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
وتابعت الخنين: تم بث دروس لمسار تحفيظ القرآن الكريم من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي، إضافة إلى تدريس دروس لذوي الإعاقة، سواء سمعية أو بصرية أو فكرية.
، "الخنين": "التعليم" تسجِّل 720 حصة "عن بُعد" وتجهِّز دروسًا لذوي الإعاقة ،
المصدر : الخليج 365
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