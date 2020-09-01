شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مدرستين في مكة بعد تسجيل إصابة كورونا لأحد الإداريين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): سجلت إحدى المدارس المشتركة ابتدائية -متوسطة، في مكة المكرمة حالة إصابة بفيروس كورونا لأحد الإداريين. سجلت إحدى المدارس المشتركة ابتدائية -متوسطة، في مكة المكرمة حالة إصابة بفيروس كورونا لأحد الإداريين. ووجه قائد المدرستين رسالة عاجلة للزملاء الإداريين والمعلمين الذين خالطوا المصاب، مطالبا إياهم بسرعة التوجه لإجراء فحص عاجل. كما وجه مكتب التعليم بتعليق الدوام في المدرستين لمدة يومين من أجل عمليات التعقيم والتنظيف، وتم تحذير المعلمين وأولياء الأمور من مراجعة المدرسة حرصا على سلامتهم.

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