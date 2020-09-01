شكرا لمتابعة خبر عن السيرة الذاتية لقائد القوات المشتركة الجديد مطلق الأزيمع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدر أمر ملكي بتكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة، وذلك بعد إحالة فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

ويحمل الفريق الركن مطلق الأزيمع، بكالوريوس علوم عسكرية تخصص مدرعات من كلية الملك عبدالعزيز الحربية.

كما حصل على ماجستير علوم عسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، ودرجة زميل كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

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وعمل الأزيمع في وحدات ضابط دروع- قائد فصيل التموين والصيانة- قائد فصيل مشاة- قائد فصيل الحماية الجوية- قائد فصيل المشاة- قائد فصيل الصيانة- مساعد قائد السرية- قائد سرية- مساعد قائد الكتيبة- قائد الكتيبة- ركن الإدارة- ركن الاستخبارات- مساعد قائد اللواء- قائد مجموعة اللواء- قائد قوات درع الجزيرة في قيادة قوات درع الجزيرة- قائد المنطقة.

وحصل الأزيمع على العديد من الأوسمة والميداليات، منها ميدالية التقدير العسكري من الدرجة الأولى، ونوط الخدمة العسكرية للمرة الأولى، ونوط الخدمة العسكرية للمرة الثانية، ونوط الخدمة العسكرية للمرة الثالثة، ونوط الخدمة العسكرية للمرة الرابعة، ونوط المعركة، وأيضًا ميدالية تحرير الكويت.