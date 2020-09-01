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إصابة قائد مدرسة و4 من الكادر الإداري بكورونا في مكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصيبت أسرة تعليمية من مدرسة الحديبية الثانوية بمكة المكرمة بفيروس المستجد، حيث شملت الإصابة قائد مدرسة والوكيل والمرشد الطلابي ومحضر المختبر.

وشعر "وكيل المدرسة"، يوم الثلاثاء الماضي، فقام بأخذ مسحة للتأكد من أسباب الأعراض، وخرجت نتيجة العينة إيجابية، وتأكدت إصابته بفيروس كورونا، وفقًا لـ " سبق ".

وقام باقي الموظفين الإداريين بحجز موعد لإجراء المسحة للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا بعد مخالطتهم السابقة.

ولم يتم حتى الأن صدور بيانًا رسميًا من الجهات الرسمية حول الإصابات

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