شكرا لمتابعة خبر عن إعفاء المعلمين أصحاب الظروف الخاصة من الحضور للمدرسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعفت آلية وزارة التعليم حول قرار الدراسة عن بعد، من لديهم ظروف خاصة من الحضور إلى المدرسة، في حين يتعين على البقية الحضور في الميدان يوماً واحداً في الأسبوع.

وتضمن قرار وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على أن يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية، مع حضورهم للمدرسة يوماً واحداً في الأسبوع على الأقل بالتنسيق مع إدارة المدرسة، ولمكتب التعليم استثناء الحالات التي يصعب ويتعذر وصولها للمدرسة.

وتتيح "مدرستي" للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات.