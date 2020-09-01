«المرور» يكشف الغرامة المالية لطمس رقم هيكل المركبة

أكد المرور السعودي، أنه يجب على قائد المركبة الحرص على عدم طمس رقم هيكل المركبة؛ فهو بمثابة هويتها التي تُعرف بها، مشيرًا إلى أن طمس رقم أو محاولة الطمس يعد مخالفة مرورية.

وأوضح الحساب الرسمي للمرور عبر موقع «تويتر» أن الغرامة المالية لطمس رقم هيكل المركبة من 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال، بالإضافة لحجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

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