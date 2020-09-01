الزكاة والدخل تدعو المستفيدين للاطلاع على دليل زكاة مكلفي التقديري

أوضحت أن نصوصه غير ملزمة
حثت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي بتويتر للاطلاع على الدليل الإرشادي لزكاة مكلفي التقديري من خلال الرابط التالي (من هنا).
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هذا الدليل إرشادي ويمثل مفهوم الهيئة العامة للزكاة والدخل وتفسيرها فيما يتعلق بتطبيق قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري.
كما أوضحت هيئة الزكاة أن هذا الدليل لا يعد مستندًا نظاميًا، وتعد نصوصه مواد إرشادية غير ملزمة للهيئة، ولا يغني عن الرجوع إلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة والقواعد والقرارات ذات الصلة.
وكشفت الهيئة عن أن هذا الدليل يقدم إرشادات توجيهية، ومعلومات أساسية بشأن متطلبات جباية الزكاة وآلية تطبيقها، والتزامات الأشخاص الخاضعين للزكاة (المكلفين)، موضحة أن هذا الدليل يساعد في تكوين رؤية واضحة، وتقديم إرشادات توجيهية فيما يتعلق بالتطبيقات العملية لجباية الزكاة في المملكة.
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