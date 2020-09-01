حساب المواطن يوضح خطوات حذف المستند المنتهي أو المرفوض

كشف حساب المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، طريقة إجراء حذف المستند المنتهي أو المرفوض في حساب المواطن.

جاء ذلك ردًا على تساؤل أحد المستفيدين قال فيه، «السلام عليكم.. ظاهر لي بالنظام غير مؤهل والسبب وثيقة منتهية علمًا بأنني رافع عقد ايجار الكتروني من شهر 1/1/2020 وينتهي في 1/1/2021 أتمنى الاطلاع».

وأوضح حساب المواطن أنه في حال كانت حالة المستند منتهي أو مرفوض يجب على المستفيد حذفه عن طريق إتباع الخطوات التالية :

- اضغط على أيقونة تفاصيل الطلب.

- ثم اختر إدارة المرفقات.

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- قم بالانتقال إلى خانة «الإجراءات».

- احذف المرفق أو قم بتصحيحه وإعادة إرفاقه.

يُذكر أنَّ التسجيل في البرنامج متوقف مؤقتًا في الوقت الحالي، إلى أنَّ تتمَّ مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلًا؛ حيث كان التسجيل متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 إلى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودرست أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

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