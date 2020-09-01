إطلاق خدمة «اسأل خبير» لمساعدة الطلاب والطلبات لحل المشاكل التقنية

من خلال مبادرة العطاء الرقمي المدعومة من وزارة الاتصالات..

أطلقت مبادرة عطاء الرقمي المدعومة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، خدمة «اسأل خبير»، وذلك لمساعدة الطلاب والطالبات في حل المشكلات التقنية والمشاكل التي تواجههم خلال رحلتهم التعليمية الافتراضية. وقال الحساب الرسمي لمبادرة «عطاء» على موقع «تويتر»: «مجموعة من الخبراء بانتظارك في خدمة «اسأل خبير»، كل اللي عليك طرح السؤال وانتظار الإجابة». وأوضح الحساب الرسمي للمبادرة طريقة الدخول في خدمة اسأل خبيرـ والتي تتم عبر الخطوات الآتية: 1. قم بالتسجيل في موقع العطاء الرقمي. 2. انقر على اسأل خبير من القائمة. 3. اختر إضافة سؤال. Advertisements 4. قم بتعبئة بيانات السؤال بشكل تفصيلي. 5. بعد ذلك ستتم مراجعة النموذج للنشر. 6. بعدها سيُجيب الخبير على سؤالك ونشر الإجابة على الجميع. للدخول لمبادرة عطاء والاستفادة من خدمة «اسأل خبير»، اضغط هنا. اقرأ أيضًا: التعليم: 6 خطوات للمحافظة على الخصوصية عند استخدام منصة «مدرستي»

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