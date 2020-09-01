«الأرصاد» عن طقس الثلاثاء: سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

الأحساء وحفر الباطن تسجلان 44 درجة مئوية..
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، غدًا الثلاثاء، على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.
وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.
كما توقعت الأرصاد، أن تسجل كل من الأحساء وحفر الباطن أعلى درجات الحرارة غدًا عند 44 مئوية، بينما تسجل أبها أدنى الدرجات الحرارة عند 19 درجة مئوية.
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