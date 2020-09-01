مسام السعودي ينزع 1273 لغما باليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير اليمن من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس 2020 من انتزاع 1273 لغما منها 24 لغما مضادة للأفراد، و231 لغما مضادة للدبابات، و1014 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة.

821 ألف لغم

بلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 182.228 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

من جانب آخر، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 2.000 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية القاهرة بمحافظة تعز، استفاد منها 2.000 أسرة.

دعم المزارعين اليمنيين

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دعم المركز بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن أنشطة مشروع الدعم الطارئ لسبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر تضررًا في اليمن، بدعم المزارعين اليمنيين وتقديم الأدوات اللازمة لهم وتعزيز سبل معيشتهم ولأسرهم وحماية أراضيهم من التصحر وزيادة الإنتاج الزراعي، فضلاً عن توفير المياه لمحاصيلهم ومواشيهم التي تعاني من نقص شديد.

ويهدف المركز من خلال هذا الدعم إلى إيجاد فرص اقتصادية وتحسين سبل العيش الزراعية وغير الزراعية في المناطق المهيأة لتنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر من خلال تأهيل ودعم وتشجيع أصحاب المهن الزراعية.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفّذ مشروع الدعم الطارئ لسبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر تضررًا في ست محافظات يمنية، هي: تعز، ولحج، وأبين، والضالع، وحجة، وعمران، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتوفير سبل العيش لـ 70.000 أسرة يمنية، وفقًا لاحتياجات سبل عيش السكان الذين يقطنون في المناطق الريفية من خلال ثلاثة أنواع من التدخلات، بما في ذلك إنتاج الدواجن، والدعم النقدي، وتحسين الإنتاج الحيواني والزراعي، وتحسين ظروف المعيشة للفئات المتضررة التي تعيش في المناطق الساحلية باليمن من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الإنتاجية لمصايد الأسماك.

ويأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة بالمركز لتوفير مختلف الخدمات للشعب اليمني ودعم البرامج والمشاريع الإنسانية والإغاثية والتنموية باليمن في ظل الأزمة الحالية.