التعليم تمدد فترة إضافة أنشطة التطوير المهني

وجه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن محمد العاصمي تعميما لقطاعات الوزارة (التعليم العام) وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات بشأن تمديد الفترة الزمنية لإضافة أنشطة التطوير المهني في نظام «فارس». وجاء في التعميم أنه بناء على تعميم وزير التعليم بشأن رصد ساعات التطوير المهني المتحققة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال مدة خدمتهم السابقة بهدف احتسابها في نظام الترقيات لشاغلي الوظائف التعليمية، وإشارة إلى تعميم وزير التعليم المبني على الأمر السامي الكريم بشأن خيارات عودة الدراسة للعام الدراسي القادم 1442. عليه فقد تقرر تمديد الفترة الزمنية لإضافة شاغلي الوظائف التعليمية لما تحقق لهم من أنشطة التطوير المهني خلال مدة خدمتهم السابقة في نظام فارس استجابة للأوضاع الراهنة حتى يوم الخميس 16 جمادى الأولى 1442، وتعميم الأمر على جميع شاغلي الوظائف التعليمية من منسوبي تلك الإدارات، ومتابعة عملية رصد ساعات أنشطة التطوير المهني.



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