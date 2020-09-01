منصة للمستجدين بجامعة جازان

دشن رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أمس، المنصة الإلكترونية للأسبوع التمهيدي للطلبة المستجدين للعام الأكاديمي 1442. واستمع إلى شرح مفصل من عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي عن خدمات المنصة الإلكترونية التي تقدمها عمادة شؤون الطلاب كالبرامج والأنشطة الثقافية والرياضية والأندية الطلابية، وتوضيح المعلومات المهمة المتعلقة بنظام التعليم عن بُعد «البلاك بورد» ونظام الإعارة المقدم من شؤون المكتبات، كما استعرض الحكمي مميزات المنصة التي توفر الكثير من الأدلة الإرشادية وتستعرض اللوائح والأنظمة الطلابية في المرحلة الجامعية لطلبة الجامعة.

يذكر أن المنصة الإلكترونية تزوّد المستجدين والمستجدات بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف على ما يُقَدَّم لهم من خدمات خلال دراستهم، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وقنوات التواصل للانضمام للأندية الطلابية والمشاركة في الأنشطة المتنوعة.