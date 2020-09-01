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إلزام برفع مخلفات الأراضي

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ألزمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية العتيبية الفرعية مُلاك الأراضي في مخطط حي الضيافة بمكة المكرمة، بتنظيف الأراضي المملوكة لهم، وذلك في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري ورفع المخلفات الصلبة من الأحياء والشوارع والأراضي البيضاء.

وشددت الأمانة على تطبيق العقوبات والغرامات والجزاءات على كل مخالف حسب لائحة الغرامات المعتمدة، والاهتمام والعناية برفع مُخلَّفات البناء الموجودة حالياً أولاً بأول، وإلزام أصحاب العقار ومُلَّاك الأراضي الراغبين في أعمال الترميم والبناء والإصلاح بتوفير حاويات لجمع مخلفات البناء وتطبيق الغرامات على المخالفين.

كما أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية العمرة بالعاصمة المقدسة 3 معامل للحدادة ضمن نطاق البلدية لعدم وجود ترخيص ولمخالفة للاشتراطات البلدية. وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط معامل الحدادة غير المرخصة والمخالفة للاشتراطات البلدية، وتم إغلاقها فورًا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.


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