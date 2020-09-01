ملتقى مكة الثقافي يطلق حملة لمساعدة طلاب الدخل المحدود

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل عن إطلاق حملة «تعلّم عن بُعد» تحت إشراف ملتقى مكة الثقافي، وتهدف إلى دعم إدارات التعليم لتوفير أجهزة ذكية وشرائح إنترنت للطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود في مدن وقرى وهجر المنطقة، ودعمها بمبلغ نصف مليون ريال.

جاء ذلك لدى إطلاق أمير مكة المكرمة وبحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان «ملتقى مكة الثقافي» في دورته الخامسة تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي» والذي حضره وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، كما شارك عن بعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، والأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الدكتور سعود المتحمي، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس الفارس، ورئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور توني تشان.

ودعا الأمير خالد الفيصل الجهات الحكومية والقطاعات للمساهمة في الحملة تحت مظلة ملتقى مكة الثقافي. وفي ختام الحفل كرّم أمير منطقة مكة المكرمة الجهات الداعمة للملتقى في دورته السابقة.

مبادرات الملتقى

استعرض أمير مكة أبرز المبادرات التي سوف يعمل الملتقى بمشاركة الجهات والأفراد في المنطقة على تحقيقها ومنها بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار، مؤتمر ومعرض مكة الرقمي، مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات في المنطقة وكرسي أمير منطقة مكة الذكية والذي تحتضنه جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

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وذكر وزير الحج والعمرة أن ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية يؤكد ضرورة الاستمرار في التطوير التقني وتسخير ذلك لخدمة ضيوف الرحمن، منوهاً إلى أن الوزارة أخذت على عاتقها تطوير عملها بما يسهل الرحلة الإيمانية على ضيوف الرحمن، وأكد أن الوزارة سيكون لها مساهمتها في الملتقى بشكل فاعل بإذن الله.

تقنيات الذكاء الاصطناعي لتكوين اقتصاد يتوقع أن يبلغ حجمه 15 تريليون دولار بحلول عام 2030م وسيكون للمملكة نصيبها من هذا الاقتصاد.

برنامج تدريبي

أعلن الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي عن إطلاق برنامج تدريبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات لـ 100 شاب وشابة من أبناء منطقة مكة المكرمة، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي أمامه فرصة لاستغلال الحجم الكبير من البيانات عبر إطلاق الطاقة الكاملة لها من خلال