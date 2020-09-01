290 ألف جلسة قضائية عن بعد

وضمنت خدمة «التقاضي الإلكتروني» جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونيا، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالوزارة. وتقدم الوزارة خدمة التقاضي الإلكتروني من خلال نوعين من الجلسات، هما: الجلسة الكتابية والجلسة المرئية.
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