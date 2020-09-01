استطاعت المرافق القضائية أن تتكيّف مع جائحة كورونا ، وتقدم خدماتها للمستفيدين دون انقطاع، عبر مجموعة من الممكنات التقنية والكوادر البشرية المدربة. وأعلنت وزارة العدل، عن عقد محاكم المملكة نحو 1.9 مليون جلسة خلال العام المنصرم 1441، منها 290 ألف جلسة انعقدت عن بعد ما بين جلسات كتابية وأخرى مرئية عبر تقنية الاتصال المرئي، فيما أصدرت المحاكم 550 ألف صك إلكتروني. وضمنت خدمة «التقاضي الإلكتروني» جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونيا، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالوزارة. وتقدم الوزارة خدمة التقاضي الإلكتروني من خلال نوعين من الجلسات، هما: الجلسة الكتابية والجلسة المرئية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 290 ألف جلسة قضائية عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.