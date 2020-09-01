وفد يرصد احتياجات بلقرن

تواصلت، أمس، جولات الفريق المكون من بعض أعضاء مجلس منطقة عسير وبعض مديري ومسؤولي الإدارات الحكومية لزيارة محافظة بلقرن ومراكزها لمعرفة الاحتياجات والاطلاع عن قرب على ما تحتاجه المراكز والقرى والهجر واللقاء برؤساء المراكز والمشايخ وعدد من الأهالي في كل مركز.

وكان محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد التقى بالوفد وعقد معهم اجتماعا في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة بمدينة سبت العلاية.

واستهلت الزيارة، صباح أمس، بزيارة مركز شواص شمال شرق منطقة عسير، ثم إلى مركز البشائر، وتناولت الزيارة إنشاء مبنى حكومي لمستشفى البشائر وشبكة لتحلية المياه وللصرف الصحي وإنشاء برج اتصالات ودعم أبراج اتصالات بلدة الفوهة وزيادة مساحة الأرض المخصصة للجنة التنمية الاجتماعية بالبشائر لحاجتهم إلى مرافق وأغراض تعليمية تدريبية وترويحية وسفلتة طريق عقبة شريجة وترميم القرى القديمة.

بعد ذلك تمت زيارة مركز خثعم شمال محافظة بلقرن والتقى الوفد برئيس المركز حمود النايف ومشايخ وأهالي المركز وتناولت حاجات المركز إلى دفاع مدني وإكمال سفلتة عقبة الخشبة ومركز صحي لقرى البلس.