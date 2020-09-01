الرفع بأسماء المعتدين على الأراضي الحكومية بجدة للجهات المعنية

كشفت أمانة محافظة جدة لـ»دوت الخليج» عن رفع قائمة بأسماء المعتدين على الأراضي الحكومية للجهات المعنية، وذلك من بداية العام الميلادي 2020، مستغلين ظروف الجائحة وانشغال الجهات الحكومية في جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد «كوفيد- 19».

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه عدد من المحامين لـ»دوت الخليج» عدم وجود لائحة تنص على عقوبات محددة ضد من يعتدون على أراضي الدولة، مطالبين بسرعة إنجاز هذه اللائحة.

انتشار العشوائيات

أكدت أمانة محافظة جدة على لسان متحدثها الرسمي محمد البقمي لـ»دوت الخليج» أن الأمانة تعمل على مكافحة التعديات في نطاق 19 بلدية فرعية للمحافظة على الأراضي الحكومية والحد من انتشار العشوائيات، مبيناً أنه تم إحباط عمليات تعديات على الأراضي الحكومية منذ بداية عام 2020 جرى الاستيلاء عليها من قبل معتدين بغير وجه حق، مستغلين ظروف الجائحة وانشغال الجهات الحكومية في جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد.

600 ألف متر مربع

أوضح المتحدث باسم أمانة محافظة جدة، أن إجمالي الأراضي الحكومية التي تم استعادتها خلال العام الميلادي الحالي بلغت نحو 600 ألف متر مربع، مشيرا إلى إلزام المعتدي بإزالة جميع التعديات في المواقع المرصودة على حسابه، إضافة إلى تغريمه 10 آلاف وفق لائحة الغرامات البلدية والرفع بأسماء المعتدين للجهات المعنية.

أنواع التعديات

علمت «دوت الخليج» أن من بين المواقع التي أزالتها الأمانة بمشاركة الجهات الأمنية والإدارات المعنية، أراضي ممنوحة بمخطط جوهرة العروس بنطاق بلدية ذهبان الفرعية بمساحة قدرت بـ56000 م2 جرى تسليم المنح للمواطنين في المواقع التي جرى معالجتها وذلك بالتنسيق مع المكتب الهندسي المختص، إضافة إلى عدة مواقع تمثلت في إنشاء أحواش وعقوم ترابية ومبان وأسوار وغرف سكنية غير نظامية ودون مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء إضافة إلى إنشاء حظائر وشبوك مخالفة.

يذكر أن مدينة جدة تصدرت المدن والمحافظات السعودية في حجم التعديات المزالة خلال العام الماضي 1441 هـ، وذلك بنحو 6 ملايين متر مربع.

التعديات على الأراضي الحكومية 1441 (بالمتر مربع)

جدة

6.022.600

الجوف

6.000.000

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الطائف

5.567.800

المدينة المنورة

3.272.000

العاصمة المقدسة

2.557.850

عسير

1.480.600

جازان

14400

الإجمالي

27.151.250 م2