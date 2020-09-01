خطط وبرامج لتعليم القضاة لغات أجنبية

‏علمت «دوت الخليج» أن الأجهزة العدلية في المملكة تلقت توجيها من الجهات العليا بالدولة تنص على إعداد خطط برامج لتعليم القضاة اللغة الأجنبية. وبناء على ذلك التوجيه أصدر رئيس ديوان المظالم الشيخ خالد بن محمد اليوسف قرارا- اطلعت «دوت الخليج» على نسخة منه، يقضي بتشكيل فريق عمل يتولى ما يلي: إعداد خطة تدريبية لتعليم قضاة الديوان اللغات الأجنبية في الداخل والخارج، تحديد اللغات التي تدعو الحاجة لتعلمها، إعداد قائمة بالمعاهد والمراكز والجامعات المعتمدة داخل المملكة وخارجها لتعليم اللغات الأجنبية، حصر القضاة المتحدثين بلغات الأجنبية، اقتراح ضوابط ترشيح واختيار القضاة لتعلم اللغات الأجنبية.

يشار إلى أن إحدى مبادرات وزارة العدل الخاصة برؤية 2030 تتمثل بإنشاء مركز ترجمة متكامل ليخدم جميع محاكم المملكة بمختلف اختصاصاتها والمرافق العدلية الأخرى بشكل عام، ويشتمل نطاق عمل المبادرة على تعريف الخدمات، وهندسة الإجراءات، والهيكل التنظيمي والوصوفات الوظيفية، وتوفير وتجهيز الموقع اللازم، وتوفير وتدريب الكوادر البشرية اللازمة للتشغيل، وتوفير البنية التحتية اللازمة لربط المركز بالمحاكم والمرافق العدلية، وتحليل وتطوير النظام اللازم لدعم الخدمات المقدمة.

خطة تعليم القضاة اللغات الأجنبية

* خطة تدريبية لتعليم قضاة الديوان اللغات الأجنبية في الداخل والخارج

* تحديد اللغات التي تدعو الحاجة لتعلمها

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* إعداد قائمة بالمعاهد والمراكز والجامعات المعتمدة داخل المملكة وخارجها لتعليم اللغات الأجنبية

* حصر القضاة المتحدثين بلغات أجنبية

* اقتراح ضوابط ترشيح واختيار القضاة لتعلم اللغات الأجنبية