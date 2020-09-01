90.5 ألف متر مربع تعود لأملاك الدولة يوميا

استعادت وزارة الشئون البلدية والقرويات منذ بداية العام الحالي نحو 22.1 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية، أي ما يعادل 90.573 متر مربع يوميا بعد إزالة التعديات من عليها.

ورصدت «دوت الخليج» وعلى مدى 244 يوما أكثر من 60 بيانا صحفيا حول إزالة التعديات في مناطق متعددة بعضها كان على أراضي بمئات الأمتار، في حين تصل بعض التعديات الى ملايين الأمتار.

وتضمنت التعديات التي تم إزالتها تنفيذا للأمر الملكي باستعادة جميع الأراضي المملوكة للدولة وإزالة التعديات من عليها أراض سكنية، ومخططات، وورش، وأحواش، ومخازن، وأراض فراغ مسورة.

نظام لإزالة التعديات

تنظم لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات عملية رصد الأراضي، وإزالتها، والتعاملات النظامية مع المعتدين على تلك الأراضي حيث تهدف إلى المحافظة على الأراضي الحكومية وإزالة التعديات عليها.

وتعرف اللائحة الأراضي الحكومية المقصودة بقرارات إزالة التعديات وهي الأرض المنفكة عن الملك أو الاختصاص، وتعد الأراضي المتوارثة أو المشمولة بوثائق أقطاع محل اختصاص لأصحابها حتى تثبت ملكيتها بصكوك شرعية، حيث يعتبر وضع اليد على الأراضي بالتسوير أو البناء أو الزارعة أو وضع العقوم أو أي عمل من شأنه منع الغير من دخولها أو الارتفاق بها كمنع الناس من الرعي أو التنزه تعدي على أراض حكومية.

وتتولى لجان مشكلة من إمارات المناطق بقرار من أمير المنطقة تشكيل لجان لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات تضم عضوا من الإمارة أو المحافظة يكون مؤهلًا تأهيلًا شرعيًا أو نظاميًا، وعضوا من فرع وزارة الزراعة، وعضوا من الأمانة أو البلدية، وعضوا من فرع وزارة المالية في المناطق والمحافظات التي يوجد فيها فروع لوزارة المالية، بحيث يكون عضوا فرعيا وزارة الزارعة والأمانة أو البلدية من الفنيين قدر الإمكان، ولأمير المنطقة تعيين الأكفأ من الأعضاء رئيسًا.

البيانات المنشورة حول التعديات منذ بداية 2020

7 يناير 111 ألف متر مربع بعسير

27 يناير 700 ألف متر مربع بالطائف

3 فبرير 285 ألف متر مربع بجدة

9 فبرير 10 آلاف متر مربع بمحافظة خميس مشيط

1 مارس 41 ألف متر مربع بجدة

25 مارس 697 ألف متر مربع بالطائف

2 أبريل 100 ألف متر مربع بمحافظة بارق

2 أبريل 800 ألف متر مربع بمكة المكرمة

21 أبريل 180 ألف متر مربع بمحافظة محايل

23 أبريل 3000 متر مربع بجدة

24 أبريل 411 ألف متر مربع بمحافظة أحد رفيدة

13 مايو 9000 متر مربع بمكة المكرمة

11 مايو 560 ألف متر مربع بمحافظة سراة عبيدة

12 مايو 350 متر مربع بمحافظة الرس

25 مايو 20 ألف متر مربع بمحافظة المجاردة

28 مايو 19.900 متر مربع بالمدينة المنورة

2 يونيو 12 ألف متر مربع بالطائف

3 يونيو 433 ألف متر مربع بالمدينة المنورة

6 يونيو 43 ألف متر مربع بمكة المكرمة

9 يونيو 400 متر بمكة المكرمة

10 يونيو 1.405.600 متر مربع بعسير

15 يونيو 300 ألف متر مربع بالطائف

20 يونيو 80 ألف متر مربع بالمدينة المنورة

23 يونيو 5000 متر مربع بالطائف

29 يونيو 1.967.016 بعسير

30 يونيو 35400 متر مربع بمحافظة شقراء

7 يوليو 500 ألف متر مربع بجدة

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11 يوليو 60 ألف متر مربع بمحافظة سراة عبيدة

11 يوليو 80 ألف متر مربع بالمدينة المنورة

12 يوليو 95 ألف متر مربع بمكة المكرمة

13 يوليو 17 ألف متر مربع بمكة المكرمة

18 يوليو 2000 متر مربع بمكة المكرمة

20 يوليو 301.149 متر مربع بمحافظة محايل

20 يوليو إزالة 3600 متر مربع بجدة

21 يوليو إزالة 220 ألف متر مربع بالمدينة المنورة

26 يوليو إزالة مليوني متر بالطائف

26 يوليو إزالة 650 ألف متر مربع بالمدينة المنورة

26 يوليو إزالة 38.014 مترا مربعا بمحافظة محايل

27 يوليو إزالة 100 ألف متر مربع بالطائف

7 أغسطس إزالة 8700 متر مربع بجدة

13 أغسطس إزالة 6 ملايين متر مربع بالجوف

13 أغسطس 2.500 مليون متر مربع بمكة المكرمة

16 أغسطس إزالة 1500 متر مربع بمكة المكرمة

19 أغسطس إزالة 1100 باملج

21 أغسطس إزالة 340 ألف متر مربع بالمدينة المنورة

22 أغسطس إزالة 7600 متر مربع بجدة

25 أغسطس إزالة 12 ألف متر مربع بمكة

16 أغسطس إزالة 60 ألف متر مربع بعسير

16 أغسطس إزالة 1500 متر مربع بمكة المكرمة

18 أغسطس إزالة 10 آلاف متر مربع بالطائف

20 أغسطس إزالة 3600 متر مربع بجدة

21 اغسطس إزالة 3700 بالمدينة المنورة

23 أغسطس إزالة 22 ألف متر مربع بمحافظة بيش

26 أغسطس إزالة 2000 متر مربع بمحافظة المجاردة

26 أغسطس إزالة 40 ألف متر مربع بمحافظة أملج

27 أغسطس إزالة 1100 متر مربع بجدة

29 أغسطس إزالة 28 ألف متر مربع بمحافظة أملج

29 أغسطس إزالة 56.100 متر مربع بالقريات

30 أغسطس إزالة 640 ألف متر مربع بالمدينة المنورة

30 أغسطس إزالة 35 ألف بمحافظة أملج

30 أغسطس إزالة 3700 متر مربع بجدة