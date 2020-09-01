2.95 ريال تكلفة إنتاج كلجم تمور بالأحساء

كشفت دراسة حديثة، في مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور «كاكد» التابعة لأمانة الأحساء، معدل التكلفة الإنتاجية لكيلوجرام التمور في مزارع واحة الأحساء الموسم الجاري، بـ2.95 ريال لكل كيلوجرام، لجميع أصناف التمور في الواحة الزراعية، موضحة الدراسة أن معدل الكمية الإنتاجية لـ5 نخلات (240 كيلوجرام)، وهو ما يساوي وحدة (المن) المتداولة في بيع وشراء التمور في الأحساء.

وأبان مدير المدينة، الباحث في الدراسة محمد السماعيل لـ«دوت الخليج»، أمس، أن الدراسة، تعاملت مع نخلة واحدة منتجة بمتوسط طاقة إنتاجية 48 كيلوجرام واحد، بتكلفة إجمالية للنخلة الواحدة بـ142 ريالاً، لتصبح تكلفة إنتاج «من» واحد من التمور في الأحساء بـ710 ريالات.

تفاصيل التكلفة للنخلة الواحدة

عمار النخلة بـ35 ريالاً «أسمدة عضوية»

تعديل النخلة بـ15 ريالاً

بطاط النخلة بـ20 ريالاً

Advertisements

تنبيت النخلة بـ25 ريالاً

صرام النخلة بـ25 ريالاً

قيمة كراتين التعبئة بـ7 ريالات

الفرز بـ7 ريالات

النقل بـ8 ريالات