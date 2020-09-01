2.95 ريال تكلفة إنتاج كلجم تمور بالأحساء

وأبان مدير المدينة، الباحث في الدراسة محمد السماعيل لـ«دوت الخليج»، أمس، أن الدراسة، تعاملت مع نخلة واحدة منتجة بمتوسط طاقة إنتاجية 48 كيلوجرام واحد، بتكلفة إجمالية للنخلة الواحدة بـ142 ريالاً، لتصبح تكلفة إنتاج «من» واحد من التمور في الأحساء بـ710 ريالات.
تفاصيل التكلفة للنخلة الواحدة
عمار النخلة بـ35 ريالاً «أسمدة عضوية»
تعديل النخلة بـ15 ريالاً
بطاط النخلة بـ20 ريالاً
تنبيت النخلة بـ25 ريالاً
صرام النخلة بـ25 ريالاً
قيمة كراتين التعبئة بـ7 ريالات
الفرز بـ7 ريالات
النقل بـ8 ريالات
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