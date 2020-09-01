إزالة إحداثات في النماص

وصرح رئيس البلدية المهندس عبدالله آل دلبوح بأنه تم حصر تلك الإحداثات، ووقوف لجنة التعديات مع الإدارة المختصة بالبلدية عليها، وتمت إزالة تلك التعديات وكانت عبارة عن أسوار حجر وشبوك حديدية وعقوم ترابية بمساحة تقدر بـ2083126م2. وأضاف: ستقوم البلدية بتكثيف مراقبة الأراضي الحكومية، وضبط المخالفين، واستكمال إزالة المواقع التي تم الإحداث فيها، وذلك بالتنسيق مع لجنة التعديات، وتطبيق التعليمات بحق هؤلاء المحدثين وأصحاب المعدات المخالفة، وإيقاع العقوبات المالية بحقهم.
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