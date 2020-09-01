الملك وولي العهد يهنئان أوزبكستان وسلوفاكيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة، لفخامة السيدة زوزانا كابوتوفا رئيسة الجمهورية السلوفاكية، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وكذلك بعث ولي العهد برقية تهنئة، إلى رئيسة الجمهورية السلوفاكية، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها. وعبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجيا لحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.