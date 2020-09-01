الدالوة والحرازات القضاء يحسم مصير مفجري المساجد وقتلة الأطفال قريبا

أقفلت المحكمة الجزائية المتخصصة، باب المرافعات في قضيتيْ خلية الدالوة بالأحساء، وخلية استراحة الحرازات في جدة، اللتين تورطتا في عدد من الجرائم الإرهابية، وسيتم النطق بالحكم النهائي في القضيتين قريبا.

يذكر أن عدد المتورطين في الخليتين تجاوز الـ90 شخصا، حيث تورطت خلية الدالوة والتي ضمت 45 إرهابيا وعرفت بـ»خلية الأطفال» في تفجير المساجد في المملكة واغتيال رجال أمن، وكانت على علاقة وثيقة بتنظيم داعش في سورية، فيما أثبتت التحقيقات تورط عناصر خلية استراحة الحرازات بعدد من الجرائم الإرهابية من بينها محاولة استهدف المصلين في المسجد النبوي الشريف.

خلية الحرازات

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه إلحاقا للبيانين المعلنين بتاريخ 23 و 1438/4/26هـ عن مداهمة وكرين لخلية إرهابية بمحافظة جدة أحدهما شقة سكنية بحي النسيم استخدمت كمأوى ومعمل لتصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة، وبلغ عدد المقبوض عليهم في القضية 46 موقوفا لارتباطهم بالأنشطة الإجرامية لهذه الخلية منهم 32 سعوديا، و 14 أجنبيا من جنسيات (باكستانية، ويمنية، وأفغانية، ومصرية، وأردنية، وسودانية).

وثبتت علاقة هذه الخلية بالعمل الإرهابي الآثم الذي استهدف المصلين في المسجد النبوي الشريف بتاريخ 1437/9/29هـ ونتج عنها مقتله، واستشهاد أربعة من رجال الأمن وإصابة خمسة آخرين من رجال الأمن. كما ثبت تورطهم في العمل الإرهابي بعملية تفجير بمواقف مستشفى الدكتور سليمان فَقِيه بجدة بتاريخ 1437/9/28هـ.

وكشفت نتائج التحقيقات والفحوص الفنية ورفع الآثار من مواقع هذه الخلية في حي الحرازات عن إقدامهم على قتل أحد عناصرهم لشكهم في أنه ينوي القيام بتسليم نفسه للجهات الأمنية وإلقاء جثته في حفرة بعمق متر تقريبا وردمها، كما كشفت ارتباط شخصين بأنشطة إرهابية واستئجارهما استراحة ومنزلا بحي المحاميد بمدينة جدة كمأوى لعناصر الخلية ومعملاً لتصنيع الأحزمة الناسفة والمواد المتفجرة قبل انتقالهم إلى مواقعهم الأخرى بحي الحرازات، وضبط فيها مواد كيماوية تستخدم في تصنيع المتفجرات.

خلية الدالوة

باشرت المحكمة الجزائية في الرياض، محاكمة الخلية الإرهابية المكونة من 45 متهمًا، ووجَّه المدعي العام جملة من الاتهامات من أبرزها: تقديم الدعم لعمليات التنظيم الإرهابية داخل المملكة، ارتكاب أفعال مجرمة ومعاقب عليها، شملت الانتماء لتنظيم داعش والتواصل مع عناصره، السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية؛ بالعمل على تنفيذ أهداف تنظيم داعش الإرهابي من تنفيذ عمليات إرهابية محددة؛ بقصد إثارة الفتنة الطائفية والمساس بوحدة واستقرار المملكة، تصنيع المتفجرات، تأمين طرق تهريب عناصر التنظيم بين الحدود السعودية- العراقية، التخطيط لتهريب المطلوبين والجرحى من أعضاء التنظيم، تجنيد أشخاص للعمل لصالح تنظيم داعش، تنفيذ جريمة الهجوم المسلح على جمع من المواطنين العزل في الشهر الحرام في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء بتاريخ 1436/1/10هـ، الذي أسفر عن قتل ثلاثة أطفال وستة أشخاص، وإصابة سبعة أطفال وخمسة أشخاص عمدا وعدوانا، وسلب سيارة أحد القتلى، والمواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز سويف الحدودي بمحافظة عرعر بتاريخ 1436/3/14هـ التي نجم عنها قتل ثلاثة من رجال الأمن وإصابة اثنين آخرين.

جرائم أخرى ارتكبتها خلية الدالوة

* تفجير أحد أنابيب النفط

* تفجير مسجد قوات الطوارئ بمنطقة عسير (1436/10/21هـ)

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* الشروع في اغتيال أحد أفراد قوات الطوارئ في منطقة الجوف

* التخطيط لتنفيذ جريمة تفجير إرهابية تم إحباطها في الشرقية

* الشروع في اغتيال مواطن -عضو في هيئة التدريس بجامعة- لصالح تنظيم داعش

* مساعدة أشخاص في الخروج لمواطن القتال خارج المملكة (اليمن وسورية)

* تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح في محافظة القطيف (1436/8/4هـ) الذي نجم عنه مقتل 21 شخصا

* الاشتراك في تفجير مسجد العنود في الدمام (1436/8/11هـ) الذي نجم عنه مقتل 4 أشخاص

* التخطيط لاستهداف منطقة نجران بعمليات إرهابية بقصد إثارة الفتنة الطائفية

* التخطيط لعملية إرهابية تستهدف زوّار قبر الصحابي الجليل حمزة بن عبدالمطلب بالمدينة المنورة

* التخطيط لاستهداف حافلات لمعتمرين تتوقف في محطة الحجاز على طريق (الرياض - مكة المكرمة) بقصد إثارة الفتنة الطائفية

* تقديم الدعم المادي، وإيواء عناصر إرهابية