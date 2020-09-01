اعتماد عالمي لبرنامج الأمن السيبراني لعلوم الحاسب بجامعة الإمام عبدالرحمن

حصلت كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة الأمريكية، لاعتماد برامج التقنية والهندسة (ABET) لبرنامج بكالوريوس الأمن السيبراني والتحري الرقمي، ويعد أول اعتماد يمنح لبرنامج في الأمن السيبراني على مستوى المملكة والشرق الأوسط، وذلك من ضمن 17 برنامجا تم اعتمادها في أمريكا منذ أن وضعت المعايير للتخصص من منظمة ABET العالمية. وذكر عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات الدكتور عبد الله المهيدب أن العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص يواجه شحا في المتخصصين في الأمن السيبراني، ومن هذا المنطلق كانت الكلية سباقة باستحداث برنامج يسد هذا الاحتياج عن طريق تخريج جيل واعد في مجال الأمن السيبراني، لتلبية الاحتياجات الإستراتيجية للقوى العاملة في المملكة، وتهدف الكلية إلى أن تكون بيت خبرة لتطوير ونقل التقنية، ومصدرا رئيسيا للأبحاث والابتكارات في هذا المجال، وأن حصول برنامج الأمن السيبراني والتحري الرقمي على الاعتماد الأكاديمي، بالإضافة لبقية برامج الكلية، جاء نتيجة دعم من إدارة الجامعة عن طريق تقديم كافة الإمكانيات للارتقاء بمستوى جودة المخرجات التعليمية وتطويرها باستمرار، لتحقيق رؤية المملكة 2030م لمواكبة المستجدات ومتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، وبهذه المناسبة تقدم بالشكر لمعالي رئيس الجامعة ووكلائها لمتابعتهم ودعمهم اللامحدود، ولعمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي، وقطاعات الجامعة المتعددة التي ساعدت الكلية في تحقيق هذا الإنجاز، مثمناً جهود الزملاء في الكلية الذين عملوا بجد ومهنية وإخلاص لتحقيق هذا الإنجاز، من وكلاء، ورؤساء أقسام، وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطلبة.



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