السعودية اليوم / سمو الأمير تركي بن طلال يثمّن موقف مواطنين تنازلا عن معتدين عليهما



أبها 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس لجنة إصلاح ذات البين، المواطنين علي بن هلال أبو دبيل، وعبدالله بن مهدي القحطاني، وذلك بمكتبه بمقر الإمارة بعد عفوهما عن شخصين اعتديا عليهما، حيث يأتي تنازلهما تجاوبًا لشفاعة سموه دون أي مقابل مادي، وتقديرًا لجهود لجنة إصلاح ذات البين في إمارة المنطقة .

وأهاب أمير منطقة عسير خلال الاستقبال بضرورة التكاتف المجتمعي والوعي بما تسببه الاعتداءات والخلافات بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن المكانة الإسلامية التي شرّف الله بها هذه البلاد بالدين الإسلامي، والتي تستوجب اجتماع المسلمين وائتلاف قلوبهم، لما فيه من صلاحٍ لدينهم ودنياهم، كما أن في الافتراق والتعادي إخلال للنظام وانقطاع في الروابط، وهذا ما يؤدي إلى الضرر العام.

وقال سموه: إن التقارب والائتلاف بين المواطنين كافة جاء من ثمرة تطبيق الشرع الحكيم، الذي يحكم بكتاب الله وسنة نبيه منذ توحيد البلاد على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن-طيب الله ثراه-، مشيرًا إلى حرص الدولة "رعاها الله" بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- على التآلف والتواد بين أفراد المجتمع.

وشدّد سمو الأمير تركي بن طلال على وجوب التكاتف بين كافة أبناء الوطن، وتكثيف الجهود من جميع الفئات لنبذ العنصرية، والتأكيد على أن الجميع شعب واحد لا تمييز بينهم ولا تفرقه، وبيّن في ختام اللقاء أن المنطقة تعتبر قوة التماسك المجتمعي أحد الركائز التي بنيت عليها الخطة الإستراتيجية لتطويرها، وتحقيقًا لإرساء السلم المجتمعي.

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