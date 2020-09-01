السعودية اليوم / كينيا تُسجل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيروبي 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكينية تسجيل 144 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في كينيا ارتفع إلى 34101 مصابًا، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 577 شخصًا.

// انتهى //

22:44ت م

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نيروبي 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكينية تسجيل 144 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في كينيا ارتفع إلى 34101 مصابًا، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 577 شخصًا.// انتهى //22:44ت م0244

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