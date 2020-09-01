السعودية اليوم / انعقاد الجلسة الأولى لمجلس جامعة الجوف للعام الجامعي 1442هـ



سكاكا 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

نيابة عن معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس جامعة الجوف , ترأس رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبد الله الشايع اليوم الجلسة الأولى لمجلس الجامعة للعام 1442هـ افتراضياً، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح وأعضاء المجلس.

‏‎وافتتح الدكتور الشايع الجلسة معرباً عن شكره وتقديره نيابة عن منسوبي ومنسوبات الجامعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله - بما اتخذته الحكومة الرشيدة من إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس

بعد ذلك ‏‎تناول المجلس عدداً من الموضوعات الأكاديمية والإدارية، منها خطة الأنشطة اللامنهجية لطلاب الجامعة وطالباتها للعام الجامعي 1442هـ، وتشكيل اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين واللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب، كما تمت نُوقش دليل الدراسة للمرحلة الجامعية والدراسات العليا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ، واستحداث وحدات بحثية في عمادة البحث العلمي.

وتناولت جلسة مجلس جامعة الجوف عدداً من مواضيع الابتعاث لعدد من المعيدين، وأُحيط المجلس بالقرارات المتخذة بالتفويض من قبل رئيس الجامعة بموجب تفويض المجلس لسعادته فيما يتعلق بقرارات الابتعاث والتدريب، والتي أوصى المجلس حيالها وجميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بما يناسبها من توصيات.

‏‎وفي نهاية الجلسة، أوصى رئيس جامعة الجوف وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة والجهات ذات العلاقة بالعمل على تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (19-COVID) وتنفيذ آليات الدراسة والتقييم في برنامج التعليم عن بعد للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ والتي أُقرت بالجامعة، وذلك بناءً على ما ورد من وزارة التعليم وتنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة.

// انتهى //

22:10ت م

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سكاكا 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسنيابة عن معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس جامعة الجوف , ترأس رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبد الله الشايع اليوم الجلسة الأولى لمجلس الجامعة للعام 1442هـ افتراضياً، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح وأعضاء المجلس.‏‎وافتتح الدكتور الشايع الجلسة معرباً عن شكره وتقديره نيابة عن منسوبي ومنسوبات الجامعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله - بما اتخذته الحكومة الرشيدة من إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد مع بداية العام الجامعي 1442هـ، وعلى ما تجده الجامعة وقطاع التعليم الجامعي بشكل عام من الدعم والرعاية، وكذلك الشكر لمعالي وزير التعليم رئيس مجلس الجامعة على جهوده ومتابعته الدائمة للجامعة من الناحية التعليمية الأكاديمية والعلمية والبحثية والمجتمعية.بعد ذلك ‏‎تناول المجلس عدداً من الموضوعات الأكاديمية والإدارية، منها خطة الأنشطة اللامنهجية لطلاب الجامعة وطالباتها للعام الجامعي 1442هـ، وتشكيل اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين واللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب، كما تمت نُوقش دليل الدراسة للمرحلة الجامعية والدراسات العليا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ، واستحداث وحدات بحثية في عمادة البحث العلمي.وتناولت جلسة مجلس جامعة الجوف عدداً من مواضيع الابتعاث لعدد من المعيدين، وأُحيط المجلس بالقرارات المتخذة بالتفويض من قبل رئيس الجامعة بموجب تفويض المجلس لسعادته فيما يتعلق بقرارات الابتعاث والتدريب، والتي أوصى المجلس حيالها وجميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بما يناسبها من توصيات.‏‎وفي نهاية الجلسة، أوصى رئيس جامعة الجوف وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة والجهات ذات العلاقة بالعمل على تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (19-COVID) وتنفيذ آليات الدراسة والتقييم في برنامج التعليم عن بعد للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ والتي أُقرت بالجامعة، وذلك بناءً على ما ورد من وزارة التعليم وتنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة.// انتهى //22:10ت م0235

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