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وزير الرياضة يعلن عن إنشاء أول نادٍ للرياضات البحرية.. ومقره جازان

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أنه بدأ العمل على إنشاء أول نادٍ

نادٍ للرياضات البحرية وسيكون مقره جازان.

وبين " الفيصل " أنه سيتم تنظيم ماراثون في المنطقة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى، بالتنسيق مع إمارة المنطقة واتحاد الرياضات البحرية.

مشيراً إلى أنه ستقام برامج وفعاليات رياضية منوعة، بهدف نشر ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء " الفيصل " بشباب وفتيات المنطقة، بحضور نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز.

واستمع وزير الرياضة خلال اللقاء لآراء ومقترحات شباب وشابات المنطقة، وأبرز ما يرونه مناسباً لتعزيز مواهبهم، معرباً عن شكره لما تم طرحه وحرصهم على تنمية قدراتهم ومواهبهم بما يخدم الوطن الغالي.

وزير الرياضة يعلن عن إنشاء أول نادٍ للرياضات البحرية.. ومقره جازان

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 12:49 AM

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وزير الرياضة يعلن عن إنشاء أول نادٍ للرياضات البحرية.. ومقره جازان
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أكد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أنه بدأ العمل على إنشاء أول نادٍ

نادٍ للرياضات البحرية وسيكون مقره جازان.

وبين " الفيصل " أنه سيتم تنظيم ماراثون في المنطقة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى، بالتنسيق مع إمارة المنطقة واتحاد الرياضات البحرية.

مشيراً إلى أنه ستقام برامج وفعاليات رياضية منوعة، بهدف نشر ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء " الفيصل " بشباب وفتيات المنطقة، بحضور نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز.

واستمع وزير الرياضة خلال اللقاء لآراء ومقترحات شباب وشابات المنطقة، وأبرز ما يرونه مناسباً لتعزيز مواهبهم، معرباً عن شكره لما تم طرحه وحرصهم على تنمية قدراتهم ومواهبهم بما يخدم الوطن الغالي.

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المصدر : الخليج 365

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