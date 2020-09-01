، 23  قناة تعليمية فضائية بالتوازي مع "مدرستي".. تعرَّف على التفاصيل ،

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حرصًا من وزارة التعليم على سير العملية التعليمية، وراحة الطلاب والطالبات، فقد بدأت قنوات "عين" التعليمية الفضائية في بث برامجها التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة وفق جداول دراسية محددة لكل مرحلة، بالتوازي مع منصة مدرستي الإلكترونية، كأداة ووسيلة أخرى للتعليم عن بُعد من بين الوسائل التي وفرتها السعودية للتغلب على الجائحة، وضمان سير العملية التعليمية بسهولة ويُسر.
أين يمكنك متابعة دروسك؟
ويمكن للطلاب متابعة دروسهم في فترة الأسابيع السبعة الأولى من الدراسة عن بُعد من خلال مشاهدة قناة "عين" التي تبث برامجها عبر قمر "عربسات"، وتقدم شرحًا للدروس والمواد العلمية لجميع المراحل الدراسية (الابتدائية والمتوسطة والثانوية).
وقد وفّرت وزارة التعليم 23 قناة، منها 3 قنوات للتربية الخاصة. وتم تجهيز قناة لكل صف، وفق جدول دراسي لكل مرحلة، كما سيتم أرشفتها على اليوتيوب، إضافة إلى أنه سيتم إعادة بث الدروس طوال اليوم.
وتتوافر القنوات التعليمية الـ23 على قمر "عرب سات"، ويمكن استقبالها عبر جهاز الاستقبال بإشارة جيدة على تردد 12437 عمودي (V). كما يمكن متابعة القناة من خلال حسابها على منصة "يوتيوب" لمشاهدة الدروس، وإعادة بثها في أوقات مختلفة
01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 12:48 AM
حرصًا على سير العملية التعليمية وراحة الطلاب والطالبات
حرصًا من وزارة التعليم على سير العملية التعليمية، وراحة الطلاب والطالبات، فقد بدأت قنوات "عين" التعليمية الفضائية في بث برامجها التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة وفق جداول دراسية محددة لكل مرحلة، بالتوازي مع منصة مدرستي الإلكترونية، كأداة ووسيلة أخرى للتعليم عن بُعد من بين الوسائل التي وفرتها السعودية للتغلب على الجائحة، وضمان سير العملية التعليمية بسهولة ويُسر.
أين يمكنك متابعة دروسك؟
ويمكن للطلاب متابعة دروسهم في فترة الأسابيع السبعة الأولى من الدراسة عن بُعد من خلال مشاهدة قناة "عين" التي تبث برامجها عبر قمر "عربسات"، وتقدم شرحًا للدروس والمواد العلمية لجميع المراحل الدراسية (الابتدائية والمتوسطة والثانوية).
وقد وفّرت وزارة التعليم 23 قناة، منها 3 قنوات للتربية الخاصة. وتم تجهيز قناة لكل صف، وفق جدول دراسي لكل مرحلة، كما سيتم أرشفتها على اليوتيوب، إضافة إلى أنه سيتم إعادة بث الدروس طوال اليوم.
وتتوافر القنوات التعليمية الـ23 على قمر "عرب سات"، ويمكن استقبالها عبر جهاز الاستقبال بإشارة جيدة على تردد 12437 عمودي (V). كما يمكن متابعة القناة من خلال حسابها على منصة "يوتيوب" لمشاهدة الدروس، وإعادة بثها في أوقات مختلفة
، 23 قناة تعليمية فضائية بالتوازي مع "مدرستي".. تعرَّف على التفاصيل ،
المصدر : الخليج 365
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