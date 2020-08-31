شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يستعرض مع السفير الإماراتي العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.