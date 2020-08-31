شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1898 سيارة تالفة خلال شهر في جدة والان نبدء بالتفاصيل

رفعت أمانة محافظة جدة ممثلة بقسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية ١٨٩٨ سيارة خربة وتالفة خلال شهر أغسطس من العام الجاري، لتسببها بتشويه المظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة. وأكد وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني استمرار جهود أمانة جدة الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

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