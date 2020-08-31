توجيه هام من التجارة لوكالة سيارات بشأن الـ Apple CarPlay

2020-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألزمت وزارة التجارة، مساء أمس الاثنين، وكالة سيارات بالتقيد بالأنظمة وعدم إلغاء كامل ضمان المركبة في حال تركيب نظام Apple CarPlay خارج الوكالة.

وقالت وزارة التجارة في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر: حفاظًا على حقوق المستهلك.. التجارة تلزم وكالة سيارات بالتقيّد بالأنظمة وعدم إلغاء كامل ضمان المركبة في حال تركيب نظام (Apple CarPlay) خارج الوكالة.

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ويوم أمس أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 109 مركبات بنتلي Bentayga موديلات من 2018 وحتى 2020.

وقالت الوزارة: إن السبب وجود خلل في أحد موصلات أنابيب الوقود في حجرة المحرك قد يؤدي إلى تسرب الوقود وخطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.

ودعت الوزارة أصحاب السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.



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